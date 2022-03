Il Castelfidardo ci ha ripensato: via Mangiapane, torna in panchina Manoni

CASTELFIDARDO - Cambio in panchina per il Castelfidardo impegnasto nel girone F del campionato di Serie D. La società, dopo la sconfitta maturata domenica sul campo del Matese, ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore mister Benedetto Mangiapane. Al tecnico la società ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto, augurandoo le migliori fortune professionali e sportive.

Contestualmente la società del preidente Baleani ha comunicato che la guida tecnica della squadra è stata di nuovo affidata a mister Manolo Manoni, già sulla panchina biancoverde fino al 9 febbraio. La società ha augurato buon lavoro al trainer dei fisarmonicisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA