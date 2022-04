La Serie D slitta di una settimana, il campionato terminerà il 22 maggio

ANCONA - Slitta di una settimana la fine del campionato per il girone F, ora non più prevista per il 15 ma per il 22 maggio, e ridisegnate le date delle ultime quattro giornate della regular season. Per assicurare che la fase finale del campionato si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti, tenendo conto che deve essere privilegiata la programmazione delle gare di recupero, il Dipartimento interregionale ha riformulato il calendario del girone F. Innanzitutto la quattordicesima giornata, in programma inizialmente per mercoledì 27 aprile e la quindicesima giornata di ritorno, prevista per il 1° maggio, sono state sospese e rinviate rispettivamente a domenica 8 maggio e a mercoledì 11 maggio. Domenica 15 maggio si giocherà la sedicesima giornata di ritorno ed infine domenica 22 maggio si disputerà la diciassettesima ed ultima giornata di ritorno. Dunque il campionato si concluderà il 22 e non il 15 maggio.

