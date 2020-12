I nuovi calendari: la Serie D finirà a giugno, l'Eccellenza riparte il 13 febbraio

ANCONA - Dopo l’uscita del nuovo protocollo sanitario, mancava ancora un aspetto per sancire la ripartenza della Serie D: la rimodulazione del campionato. Finalmente il Dipartimento Interregionale ha deciso le date per concludere il campionato che si era interrotto il primo novembre. Si riprenderà con le gare della settima giornata che per le marchigiane del girone F sono: Aprilia – Tolentino, Fiuggi – Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio – Vastogirardi. Olympia Agnonese – Recanatese. Rinviata a data da destinarsi Castelfidardo – Vastese per via dei casi Covid nel team fidardense. Il periodo di stop comporta lo slittamento della stagione che si concluderà il 6 giugno con turni infrasettimanali il 6 gennaio, il 3 e il 24 febbraio e il 14 aprile. Il giro di boa è per il 21 febbraio. Per le festività natalizie la nona giornata è anticipata dal 27 al 23 dicembre. Stesso discorso per la domenica di Pasqua con la settima di ritorno anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo. Ufficializzato anche l’orario d’inizio delle gare: fino al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15, dal 9 maggio fino alla fine della stagione calcio d’inizio alle 16. Riprogrammata quindi tutta la stagione: ora la speranza è che con le nuove regole non ci si fermi più, anche se con l’emergenza Covid ancora in atto e della quale non si immagina la fine, non è improbabile che ci siano altri rinvii. Il Comitato Marche nel frattempo ha deciso la ripartenza per l’Eccellenza, stabilita per il 13 febbraio, quindi tra due mesi quasi esatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA