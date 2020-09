Subito un derby in serie D tra Montegiorgio e Castelfidardo

ROMA – Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i calendari della stagione 2020/21 che prenderà il via il 27 settembre per concludersi il 16 maggio. Un viaggio appassionante da nord a sud della penisola che come ogni anno metterà a confronto sul palcoscenico nazionale le aspirazioni di grandi città e piccoli borghi. Il girone di andata terminerà il 10 gennaio. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre, l’11^ giornata, la 13^ per i Gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri quattro turni infrasettimanali, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della 3^ e dell’8^ giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.

Per le festività natalizie la 15^ giornata è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16^ è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11^ di ritornoè anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15, dal 9 maggio fino alla fine della stagione l’inizio è fissato alle 16.

Questo il programma della prima giornata del girone F, quello delle marchigiane

APRILIA RACING- CAMPOBASSO

PORTO S.ELPIDIO- TOLENTINO

ATLETICO TERME FIUGGI-CASTELNUOVO VOMANO

MONTEGIORGIO-CASTELFIDARDO

OLYMPIA AGNONESE-MATESE

PINETO-SAN NICOLÒ NOTARESCO

REAL GIULIANOVA-VASTOGIRARDI

RECANATESE-CYNTHIALBALONGA

RIETI-VASTESE

