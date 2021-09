Vis Pesaro fermata sul pari dal Pontedera, la Fermana sconfitta a Gubbio

PESARO - Dopo la vittoria dell'Ancona Matelica nell'anticipo delle ore 15, non è proseguita altrettanto bene la domenica calcistica delle altre due squadre marchigiane, nella seconda giornata del campionato di Serie C, girone B.

La Vis pesaro, che aveva perso all'esordio a siena, è stata bloccaa sul 2-2 casalingo dal Pontedera, e il pareggio fa male ancora di più perchè i biancorossi erano andati al riposo sul 2-0, grazie alle reti di Marcandella e Tonso. Poi tra l'8' e il 10' della ripresa il micidiale uno-due dei toscani, che raggiungevano la parità con i gol di Mutton e Milani.

La Fermana invece è stata sconfitta per 1-0 a Gubbio, decisivo il gol di Bulevardi al 41' del primo tempo. Lo stesso Bulevardi è stato poi espulso a 2' dalla fine, ma la Fermana, in cui è tornato in campo Cognigni, non è tiuscita a riequilibrare il risultato.

Nella classifica del girone b , dopo due giornate, solo il Pescara è a punteggio pieno e nessuna squadra è ancora a zero punti. per quanto riguarda le marchigiane, tre punti li ha l'Ancona Matelica, uno la Fermana e la Vis Pesaro

