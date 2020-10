Vis Pesaro, un positivo nello staff, a Ravenna si gioca giovedì sera

PESARO - E' stata posticipata a domani la gara valida per la terza giornata del campionato di Serie C tra la Vis Pesaro e il il Ravenna. in programma stasera alle 20.45 nella città romagnola.

La Vis Pesaro infatti ha comunicato di aver riscontrato un caso positivo al Covid-19 nello staff al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 5 ottobre, quindi la gara in programma questa sera alle ore 20:45 in trasferta a Ravenna è posticipata a domani, giovedì 8 ottobre, sempre alla stessa ora.

Di conseguenza la Lega Pro ha cambiato anche il giorno e l’orario della partita della Vis Presaro contro il Matelica. Si giocherà al Tonino Benelli domenica alle 17:30, invece di sabato sera alle ore 20:45.

Ultimo aggiornamento: 15:41

