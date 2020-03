Paura contagio: la serie C ferma anche nel weekend. si ripartirà (forse) l'11 marzo

ANCONA - La serie C non ripartirà, il comunicato è stato reso noto verso le 11: "La Lega Pro, preso atto del DPCM del 1 marzo 2020 e delle comunicazioni delle autorità competenti, ha disposto il rinvio delle gare dell’11^ giornata del Campionato Serie C dei gironi A e B in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020 e della gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l’11 marzo p.v.

Tale decisione è stata assunta, coerentemente con quanto sino ad oggi stabilito, per le seguenti fondamentali ordini di ragioni:

Il valore primario è senz’altro quello della tutela della salute e quindi del contenimento della possibilità di contagio;

Il nostro calcio ha ragione di esistere solo se sugli spalti palpitano i cuori e si sentono i cori dei nostri milioni di tifosi. Pur consapevoli delle difficoltà che incontreranno le nostre società ed i ragazzi che scenderanno in campo, fintantochè il calendario ci consentirà una programmazione delle gare che consenta la presenza del pubblico allo stadio, continueremo coerentemente con la linea tenuta.

Il rinvio integrale della giornata per i due gironi è dettata dalla necessità di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, pur sempre nella consapevolezza che stiamo vivendo un’emergenza di carattere internazionale.

Sono da considerare, altresì, le condizioni della Pianese e dei club che l’hanno incontrata, tra le quali la Juventus U23 finalista di Coppa.



Sono state programmate sin d’ora le date dei recuperi:

11 marzo 2020 – recupero gare 8^ giornata Campionato Serie C

18 marzo 2020 – recupero gare 9^ giornata Campionato Serie C

1 aprile 2020 – recupero gare 10^ giornata Campionato Serie C

8 aprile 2020 – gara di andata Coppa Italia Serie C

15 aprile 2020 – recupero gare 11^ giornata Campionato Serie C

