La Samb volta pagina: cambia la sede e c'è anche un nuovo stemma

SAN BENEDETTO È il Torrione che campeggia nel nuovo stemma della Samb. Rispetto all’ultimo logo, non ci sono più le lancette che rappresentavano il simbolo della marineria. «Quella della Sambenedettese è una storia di gloriose rinascite – scrive la Samb in una nota di presentazione del nuovo logo -. Tante anime, che non hanno mai perso l’identità. Il nuovo stemma dell’A.S Sambenedettese è fortemente ispirato alle radici della squadra: il Torrione con il suo orologio fermo alle 19 e 23, che evoca l’anno di nascita del club, le strisce rosse e blù, colori di questa gloriosa squadra e della città che rappresenta. I simboli della Sambenedettese restano al centro, preservando il legame con la nostra storia, i nostri tifosi e la nostra città». Il nuovo sodalizio di Renzi, dal suo avvento, ha voluto portare delle linee di discontinuità rispetto al recente passato e quindi ecco emergere delle novità. Una di queste è stata proprio il nuovo stemma. «Il nuovo logo si presenta come una rivisitazione di due stemmi storici: il primo in uso dal 1969 al 1973 e l’altro dal 1980 al 1983 – si continua a leggere nella nota -. Un ritorno alla tradizione, con uno sguardo pieno di orgoglio rivolto verso il futuro, ossia il nostro centenario». E in tema di novità, c’è anche quella di una nuova sede sociale. Non sarà più quella che si trovava nei locali interni dello stadio Riviera delle Palme, ma il presidente Renzi ha preferito trasferirla a Porto d’Ascoli in via Enrico Toti 28.

