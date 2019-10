La Samb perde 2-1 in casa contro la Virtus Verona. Interrotta la serie positiva

Ultimo aggiornamento: 22:53

SAN BENEDETTO - Si interrompe dopo 4 vittorie e 2 pareggi la serie positiva della, battuta 2-1 aldallain uno dei tre anticipi della 10ª giornata del girone B di Serie C disputati al sabato. Si tratta della prima sconfitta interna per i rossoblù di Montero, colpiti al 7’ da Danieli ma subito tornati in parità al 14’ con Volpicelli. La rete decisiva è poi stata segnata al 69’ dal nigeriano Odogwu dopo dal 60’ i rossoblù erano rimasti in dieci per l’espulsione di Di Pasquale. Negli altri anticipi, il Sudtirol ha battuto 3-0 il Gubbio, mentre l’Arzignano ha vinto 2-1 in casa del Ravenna.