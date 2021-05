Slitta ancora la sentenza sul fallimento della Samb. C'è attesa per martedì

SAN BENEDETTO - Non c'è stata l'attesa sentenza del tribunale di Ascoli sul fallimento della Samb. Probabilmente lo slittamento è dovuto al tempo necessario al giudice per scrivere una sentenza inattaccabile e dunque la sentenza dovrebbe essere pubblicata entro la giornata di martedì. Nel frattempo, mentre la squadra spetta che i tifosi reperiscano i fondi necessari (per fortuna pochi, visto che si gioca in trasferta) per le spese della brevissima trasferta di Macerata, dove ci sarà la sfida playoff con il Matelica, si pensa a come uscire dalla grave crisi societaria. Un eventuale acquirente che volesse rilevare il club mantenendo in serie C dovrebbe far fortonte a spese comunque rilevanti (si parla di una cifra oscillante tra i 2 e i 4 milioni), Nel caso in cui invece la società dovesse perdere il titolo sportivo ed essere declassata nel dilettantismo, i debiti a cui far fronte sarebbero molto inferiori.

