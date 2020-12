Fano peccato, nel recupero l'Arezzo lo raggiunge al minuto 96

AREZZO - Un pareggio che sa di beffa per l'Alma Juventus Fano, nel recupero sul campo del fanalino di coda Arezo. I granata, in vantaggio con Barbuti dopo appena 9 minuti di gioco, sono stati raggiunti dalla rete di Cutolo, segnata al sesto minuto di recupero, perdendo così due punti molto importanti in chiave salvezza, anche perché con un'altra sconfitta l'Arezzo avrebbe perso ulteriore terreno e possibilità di agguantare il treno giusto. La squadra di Destro ha comunque confermato i progressi mostrati con la nuova gestione, in cui i punti sono arrivati con maggiore regolarità. Nell'altro recupero disputato oggi nel girone B della serie C, il Leganago Salus ha battuto per 2-1 l'Imolese, in un altro scontro molto importante per la bassa classifica.

Ecco la nuova graduatoria del girone B: Südtirol 32, Padova 30, Perugia 27, Modena 27, FeralpiSalò 25, Cesena 25, Sambenedettese 24, Mantova 24, Matelica 22, Triestina 22, Virtus Verona 21, Carpi 21, Legnago Salus 16, Gubbio 16, Vis Pesaro 15, Fermana 14, Imolese 12, AJ Fano 11, Ravenna 10, Arezzo 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA