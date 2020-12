Il Fano vince e lascia l'ultimo posto, per la Fermana solo un pari

ANCONA - E' riuscita a metà l'operazione recupero di Fermana e Alma Juventus Fano, impegnate nelle partite di recupero rinviate in ottobre e novembre per i contagi da Coronavirus. Al Mancini i granata di mister Destro si sono imposti al Leganago Salus per 1-0, con una rete di Nepi a 5' dalla fine, non è riuscita invece la conquista dei tre punti alla Fermana, che non è andata oltre lo 0-0 in casa contro l'altro fanalino di coda, l'Arezzo. La squadra gialloblù aveva per la prima volta in panchina il fanese cornacchini, che aveva già allenato la Fermana in passato e che ha appena sostituito l'esonerato Antonioli. La Fermana ha attaccato a lungo ma senza riuscire a scardinare l'accorta difesa della squasrea toscana. In classifica ora dal basso verso l'alto, l'Arezzo ha 7 punti ed è ultimo da solo, il Fano 9, il Ravenna 10 e la Fermana 11, a 12 ci sono l'Imolese e la Vis Pesaro, che si affronteranno nell'anticipo di sabato. Arezzo, Fano e Imolese hanno comunque una partita in meno rispetto a Ravenna, Fermana e Vis pesaro

