Il Matelica di Colavitto prova ad allungare il sogno. Ecco la sfida al Cesena

MATELICA - Comincia il secondo turno dei playoff promozione del campionato di Serie C e si alza l'asticella per l'unica squadra marchigiana rimasta in lizza, il Matelica di mister Gianluca Colavitto, l'unico allenatore, tra i cinque delle nostre squadre, che ha iniziato e finito il campionato senza essere esonerato. Il Matelica scenderà in campo mercoledì al Dino Manuzzi di Cesena per sfidare, in gara secca, l'ambiziosa e blasonata formazione romagnola. I bianconeri avranno il vantaggio del passaggio del turno in caso di parità dopo 120 minuti di gioco, ma il Matelica ha dismostrato in questa stgione di poter dare fastidio a chiunque

