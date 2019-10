La Fermana stasera in campo a Modena per il posticipo della serie C

MODENA Scandono in campo allo stadio Braglia alle 20.45 il Modena e la Fermana, l'una di fronte all'altra nel posticipo del girone B della serie C. La squadra marchigiana sarà guidata per la prima volta in panchina da Mauro antonioli, subentrato in settimana a Flavio Destro, che guidava i gialloblù da tre anni e mezzo. In classifica gli emiliani hanno due punti in più, ma in caso di sconfitta interna verrebbero pesantemente coinvolti nella parte bassa della classifica, la Fermana dal canto suo, solo vincendo uscirebbe dalla zona playout.



Classifica: Padova 22, L.R. Vicenza 21, Carpi 20, Reggio Audace 19, Südtirol 19, Sambenedettese 18, Piacenza 17, Virtus Verona 16, FeralpiSalò 15, Ravenna 13, Triestina 13, Vis Pesaro 11, Cesena 11, Modena 10, AJ Fano 10, Rimini 8, Fermana 8, ArzignanoChiampo 8 Gubbio 6, Imolese 5





© RIPRODUZIONE RISERVATA