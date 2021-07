Zini rinforza la Samb, Mercandella e Ferroni per la Vis Pesaro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Samb, recentemente rifondata dal roma o Roberto Renzi, ha praticamente concluso la trattativa d'acquisto dell'attaccante della Pianese Andrea Zini. Classe 1998,di Pisa, è cresciuto nelle giovanili dell 'Empoli per poi vestire la maglia dell' arezzo. Nella passata stagione ha militato nella pianse, in serie D, segnando dieci reti in 20 presenze. La definizione dell'ingaggio dovrebbe arrivare entro poche ore. Sempre in Serie C, la vis Pesaro ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Davide Marcandella, proveniente dal Padova, e del portiere Alessandro ferroni, in arrivo dalla Reggina

