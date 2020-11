Per il Matelica secca sconfitta a Padova, i veneti calano il tris

PADOVA - Il Matelica è stato seccamente sconfitto a Padova, dalla capolista del girone B della serie C. I veneti hanno messo subito una seria ipoteca sulla vittoria andando in gol due volte nei primi 20': al 9' con Nicastro e al 20' con Bifulco. Il Matelica non è risuito a reagire adeguatamente e il risultato è rimasto invariato fino a 4' dalla fine quando i patavini in contropiede hanno segnato la terza rete con Buglio. Nulla di grave comunque per il Matelica, che sta portando avanti, da matricola assoluta, un ottimo campionato.

Per quanto riguarda le altre squadre marchigiane della serie C, il Fano e la Fermana sono state costrette al rinvio, a causa dell'elevato numero di contagi nelle rispettive avversarie, Arezzo e Legnago, mentre il derby rra Samb e Vis Pesaro, giocato sabato sera, aveva visto la vittoria della Samb per 2-0. Ecco la nuova classifica del girone B della serie C: Padova 23, Perugia 21, FeralpiSalò 20, Südtirol 19, Modena 19, Carpi 18, Triestina 17, Matelica 17, Cesena 17, Sambenedettese 16, Virtus Verona 15, Mantova 13, Legnago Salus 12, Imolese 12, Fermana 9, Ravenna 9, Vis Pesaro 8, Gubbio 7, AJ Fano 5, Arezzo 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA