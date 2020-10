Un grande Matelica vince ancora ed è solo in testa alla Serie C

MACERATA - Certo il motivo sta nel fatto che è l'unica squadra ad aver giocato di sabato in anticipo, fatto sta che il Matelica, matricola della serie C, è solo in testa alla classifica con due vittorie in altrettante partite, avendo bissato con il 3-1 dell'Helvia Recina ai danni della Feralpisalò, la clamorosa vittoria di Trieste, all'esordio nel calcio professionistico dopo 99 anni di storia del club.

La squadra allenata da Colavitto nalla prima partita casalinga, giocata allo stafio di Macerata, purtroppo ancora a porte chiuse (e chissà per quanto ancora si andrà avanti così), ha vinto in rimonta, pareggiando il gol dei lombardi a fine primo trempo con Bordo e poi passando in vantaggio con Balestrero. Ancora Balestrero, a metà ripresa, segnava la rete del 3-1 e il Matelica può così continuare la sua folle corsa da sorpresa della terza serie nazionale. non male per una cittadina di appena 9mila abitanti

