Vis Pesaro, per Brevi esordio da brividi col Cesena. Esame di maturità Ancona a Rimini. La Fermana cerca gloria a Pontedera

Penultima d’andata, al contempo penultima dell’anno solare 2022 per il Girone B della Serie c di calcio, con scontri da brividi per le squadre marchigiane. Apre la Vis Pesaro alle 14,30: esordio da brividi per il neo tecncio Brevi con il Cesena. All 17.30 l'Ancona misura le sue ambizioni a Rimini in cerca di un salto di qualità. mentre la Fermana (sempre 17.30) cerca di riprendersi a Pontedera dopo la "scena muta" con la capolista Reggiana. Domani alle 17.30 Recanatese-Entella.

Vis Pesaro-Cesena

Sfida difficilissima quella che attende oggi la Vis, che dalle 14.30 dovrà fronteggiare una delle big del girone, ovverosia il Cesena di mister Domenico Toscano. «Andiamo ad affrontare una squadra importante, che punta al salto di categoria - ha detto ieri in conferenza stampa il neoallenatore della Vis Oscar Brevi, all’esordio assoluto sulla panchina biancorossa - Cosa mi aspetto dai miei? Anche se il tempo è stato poco, voglio vedere qualche concetto che ho cercato di inculcare nella testa dei ragazzi. Dovremo riuscire a mantenerci compatti il più possibile, aggressivi sul portatore di palla. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 3-5-2. Difesa con Cusumano, Gavazzi e Bakayoko davanti a Farroni, esterni under (Ghazoini a destra e Zoia a sinistra sono più che semplici possibilità), in mediana Di Paola e il rientrante Aucelli dovrebbero giocare certamente. Presumibilmente con Valdifiori, anche se c’è Coppola che sarebbe più incontrista. In avanti due tra Cannavò, Fedato, Pucciarelli e Ngom.

Rimini-Ancona

Ci sono partite che rappresentano degli snodi cruciali in una stagione. La trasferta di oggi a Rimini per l’Ancona potrebbe esserlo. Oggi l’Ancona è chiamata a dimostrare di poter ambire ad una posizione di vertice. Colavitto confermerà il 4-3-3 e in attacco punterà sulla rapidità di Moretti, pur non tralasciando l’ipotesi Mattioli al posto di Di Massimo che non è al top della condizione per un virus intestinale. D’Eramo dovrebbe essere il terzo attaccante con Petrella che almeno all’inizio si accomoderà in panchina. Per il resto non dovrebbero esserci novità. Rimini–Ancona sarà anche una partita a scacchi fra due strateghi molto attenti. C’è poi un altro fattore da tener presente: Tofanari, Sereni e soprattutto Delcarro sono tre ex non proprio al miele. Attenzione a Delcarro che è già andato in gol tre volte, secondo cannoniere dopo Santini.

Pontedera-Fermana

Da ieri la Fermana di Protti è a Pontedera- «Prima la Reggiana, ora il Pontedera - spiega il tecnico - che si sta dimostrando una grande compagine ottenendo un sacco di vittorie (ben 8 nelle 11 gare della gestione Canzi, subentrato a Catalano, ndr). Magari non sarà tra le favorite ma viene da un momento d’oro». Per quel che riguarda l’undici canarino, sarà privo dello squalificato Stefano Pellizzari. Confermati dunque Parodi e Spedalieri davanti al portiere: possibile che stavolta il titolare Nardi torni tra i pali dopo aver smaltito la botta e aver lasciato la ribalta al vice Borghetto per tre gare. Sempre assenti i lungodegenti Tulissi, De Pascalis e Onesti. Panca per Bunino. Nel Pontedera torna Calabrese dopo la squalifica. Assenti per infortunio l’ex Modena Baroni – figlio d’arte, il padre allena il Lecce in Serie A - e il portiere Siano che ha avuto una frattura allo scafoide. Per questo i toscani in settimana hanno tesserato l’estremo Vivoli.