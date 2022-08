Ultimo no a Teramo e Campobasso, la Serie C resta a 60 squadre, oggi i calendari

ROMA - Ulrtimo no ai ricorsi di Teramo e Campobasso contro l'esclusione dalla Serie C. Anche il Consiglio di Stato ha bocciato la società abruzzese e quella molisana, e adesso il campionato di Serie C può prendere il via senza altri indugi, con la formula prevista di tre gironi a 20 squadre ciascuno. I calendari verranno elaborati e resi noti già oggi, sembra verso le 18, secondo quanto assicurato dalla Lega Pro, mentre la prima giornata resta fissata per il 4 settembre, anticipi e posticipi permetendo.

Le squadre marchigiane sono 4 e sono tutte insertite nel girone B, si tratta di Vis Pesaro, Ancona, Recanatese e Fermana. I derby dunque in tutto saranno 12. Per la Recanatese, che quest'anno festeggia il suo centenario, si tratta della prima esperienza in assoluto nel calcio professionistico.