La Fermana e il Fano si alleano per risalire la china insieme

ANCONA - Un mercoledì importante per la Fermana e il Fano. Infatti le due squadre marchigiane scendono in campo alle ore 15, entrambe in casa, con un recupero jolly da giocare per provare a risalire la china. Il Fano è ultimo assieme all'Arezzo con 6 punti, la Fermana invece è terz'ultima a quota 10 e vincendo uscirebbe dalla zona playout. i gialloblù, appena affidati a mister Giovanni Cornacchini, dopo l'esonero di Antonioli, ospiteranno proprio l'arezzo e quindi vincendo farebbero un favore al Fano, oltre che a se stessi. Dal canto suo l'Alma Juventus Fano, battendo il Legango Salus al Mancini, ricambierebbe il favore allaFfermana, visto che i veneti hanno 13 punti in classifica e la Fermana in caso di vittoria potrebbe raggiungerli. Alleanza marchigiana dunque, per ridare speranze alle due squadre partite peggio, tra la pattuglia di cinque formazioni della nostra regione che in Serie C comprende anche Vis Pesaro, Samb e Matelica, queste ultime due di fronte domenica prossima nel derby al Riviera delle Palme

