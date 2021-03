Grave infortunio per Cognigni, la Fermana lo perde per diversi mesi

FERMANA - E' grave, forse più grave di quanto si fosse temuto, l'incidente capitato domenica a Fano a Luca Cognigni, centravanti della Fermana. Al giocatore è stata infatti riscontrata la frattura di tibia e perone con possibile interessamento dei legamenti della caviglia, ancora da verificare. Il giocatore di sicuro dovrà essere operato e rimarrà fuori dai campi di calcio per un periodo attualmente valutabile tra i tre e i sei mesi, ma più probabilmente si andrà più vicini ai sei che ai tre. La notizia è ancora più brutta in quanto Luca Cognigni in carriera ha già subito una serie di infortuni gravissimi, per lo più alle ginocchia, con successive operazioni chirurgiche e lunghe assenze dai campi di gioco. Ma, come ha sempre reagito alla grande in passato, è certo anche ora che l'attaccante fermano anche stavolta vincerà la sua battaglia e tornerà in campo.

