Terremoto alla Fermana, il ds Andreatini lascia e va al Forlì

FERMO - Massimo Andreatini non è più il direttore sportivo della Fermana, ha risolto il contratto in scadenza nel 2022 e si è già accasato al Forlì, ambizioso club di Serie D. Nel tardo pomeriggio i due comunicati. La nota della Fermana ad ufficializzare l’addio adducendo a motivi personali, quella del Forlì ad annunciare l’ingaggio di Andreatini. Nulla lasciava presagire ad una separazione, cCon l’inizio del ritiro sempre più vicino – il 15 luglio la partenza, ai primi di agosto la salita a Sarnano – perdere un direttore sportivo non è carino, e agli occhi della piazza e agli occhi dello stesso tecnico – Domizzi – che anche da Andreatini era stato scelto. Come l’avrà presa l’ex Pordenone? E’ evidente che qualcosa sia accaduto tra Andreatini e la Fermana, il contratto in scadenza con i canarini, il dover sempre inventarsi qualcosa per poter far attraccare la barca al porto patendo spesso dalle ultime file – dopo tanti anni, magari, questo può snervare -, l’offerta concreta del Forlì che dalla D vuole salire. Tutto questo ha contribuito all’addio di Max, romagnolo che lascia le Marche per tornare nella sua terra. Dal San Marino, era arrivato nell’estate del 2017, in Serie D torna nell’estate del 2021. Nel frattempo lo ha salutato il dg Fabio Massimo Conti che in questi anni ci ha lavorato fianco a fianco. «Per me è stata una cosa non semplice da recepire, perdiamo un grande professionista che ha dato tantissimo alla nostra causa – ha detto Conti - Nel corso degli anni il nostro rapporto è diventato di sincera e profonda amicizia, determinando un feeling speciale che interrompere in questo modo non è affatto semplice. Purtroppo dispiace moltissimo e non nascondo la commozione reciproca quando ci siamo salutati in sede. A Max va un grandissimo saluto, un grazie per tutto quello che ha fatto qui a Fermo e un in bocca al lupo per le sue prossime esperienze sportive».

