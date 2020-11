In Serie C una domenica "quasi" completa, solo il Fano resta a piedi

ANCONA - Sarà una domenica quasi completa per le squadre marchigiane della Serie C. Resterà infatti alla finestra solo l'Alma Juventus Fano, costretta a saltare la sua sfida con l'Arezzo per la persistente positivtà al Covid di diversi giocatori della squadra toscana, che quindi ha chiesto e ottenuto il rinvio discrezionale della partita (è possibile farlo una sola volta). Le altre marchigiane oggi scenderanno tutte in campo, trasferta durissima per la Fermana a Trieste con la squadra di Antonioli che ultimamente ha dato segnali di ripresa, trasferta delicata anche per la Samb a Ravenna, in un match in cui i marchigiani ora allenati da Zironelli sembrano molto più forti, ma i romagnoli, con il nuovo allenatore, devono assolutamente muovere la classifica e non si lasceranno sopraffare facilmente.

Giocheranno invece in casa Vis Pesaro e Matelica. I biancorossi di Di Donato ospitano il Carpi, stessi colori ma morale e posizione di classifica ben diversi, oltre tutto la Vis deve anche far fronte a numerose assenze. In casa, ma a Macerata, giocherà invece il Matelica, che ospita il Cesena. Fino a pochi anni fa romagnoli erano in Serie A e il Matelica in Prima Categoria, ora sono i biancorossi di Colavitto che giocano alla pari con i bianconeri di mister Viali e la partita è tutta da vedere, per carità in tv, perché tutte le partite sono ancora, rigorosamente, a porte chiuse.

Ultimo aggiornamento: 23:15

