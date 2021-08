Respinto il ricorso del Fano, l'Alma è in D, la Pistoiese è ufficialmente in C

ROMA - Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Fano contro l'esclusione della società granata dalla graduatoria delle squadre da ripescare in Serie C. L'Alma Juventus quindi deve considerarsi a tutti gli effetti in Serie D, categoria in cui è rrtrocessa alla fine dei playoff dello scorso torneo di Serie D. A giovarsi del respingimento del ricorso è la Pistoiese, che vine de definitivamente ammessa al girone B della Serie C, dove trova altre sei squadre toscane e le tre formazioni marchigiane rimaste nella terza categoria nazionale: Vis Pesaro, Ancona-Matelica e Fermana In Serie D invece l'Alma Juventus Fano ritroverà un'altra nobile decaduta, la Samb ed altre squadre marchigiane già presenti in categoria: Recanatese, Tolentino, Castelfidardo e Montegiorgio, oltre al neopromosso Porto d'Ascoli

