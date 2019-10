Fano a Carpi per insistere ancora. Vis Pesaro-Piacenza per reagire

ANCONA - Domenica con sole due marchigiane in campo in Serie C. Dopo lo sfortunato anticipo della Samb, battuta 2-1 al Riviera delle Palme dalla Virtus Verona, alle 17.30 scendono in campo anche Fano e Vis Pesaro: granata di scena a Carpi per continuare a fare punti e restare fuori dalla zona playout, biancorossi pesaresi costretti a reagire e fare punti al Benelli contro il Piacenza dopo un lungo periodo di crisi. Si gioca la decima giornata del girone B di Serie C, che si completerà lunedì con il posticipo Modena-Fermana, previsto alle 20.45.



Serie C girone B 10ª giornata: Sudtirol-Gubbio 3-0; Ravenna-Arzignano 1-2; Samb-Virtusvecomp Verona 1-2; Imolese-Feralpisalò 0-0; Rimini-Cesena 0-0; Triestina-Padova 0-0; Carpi-Fano ore 17.30; Vicenza-Reggio Audace ore 17.30; Vis Pesaro-Piacenza ore 17.30; Modena-Fermana (lunedì ore 20.45).



Classifica: Padova 22, Reggio Audace 19, Samb 18, Vicenza 18, Piacenza 17, Carpi 17, Sudtirol 19, Virtus Verona 16, Ravenna 13, FeralpiSalò 12, Modena 10, Triestina 10, Cesena 10, Fano 10, Vis Pesaro 8, Fermana 8, Arzignano 8, Rimini 7, Gubbio 6, Imolese 5.





