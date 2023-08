ANCONA L’attesa e la pazienza dell’Ancona è stata premiata. Da ieri Antonio Cioffi è finalmente un calciatore biancorosso a tutti gli effetti. L’ottavo acquisto del mercato 2024. L’ufficialità è arrivata ieri in mattinata attraverso questo comunicato della società : «L’Us Ancona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Lo scorso anno Cioffi ha disputato il campionato di Serie C con il Pontedera, mettendo a segno 6 reti in 31 presenze». Al termine della nota ufficiale la società porge il proprio benvenuto al suo nuovo calciatore.



Finalmente Cioffi



Insomma, da oggi Marco Donadel potrà finalmente impiegare senza limitazioni l’attaccante di Maddaloni. Cioffi era arrivato in ritiro a Cingoli dal 26 luglio ma inizialmente era impossibilitato a scendere in campo in quanto l’Ancona non aveva potuto perfezionare il suo tesseramento a causa di problemi burocratici. In pratica mancava il famoso transfer, quel documento strategico in ogni compravendita di calciatori che attesta l’effettivo passaggio dalla società cedente a quella acquirente. Nella fattispecie era il Napoli ad aver ritardato la trasmissione del transfer, mancava la firma del presidente azzurro De Laurentiis.

Nonostante l’accordo sulla parola fosse stato raggiunto da tempo fra il club partenopeo e l’Ancona, le tessere non erano tutte al loro posto a causa di situazioni pregresse che dovevano essere sistemate. Il primo ad essere felice della notizia ieri mattina è stato proprio Cioffi che nei giorni scorsi scalpitava in ritiro. Inutile nascondere che l’essere rimasto in sospeso era una condizione che pesava al giovane attaccante classe 2002, nonostante che l’Ancona avesse ottenuto una deroga di otto giorni grazie alla quale Cioffi è stato impiegato nell’amichevole con il Ravenna. Anche Donadel attendeva con una certa ansia la risoluzione del problema per poter disporre pienamente del calciatore.

L’allenatore dorico è rimasto molto favorevolmente impressionato dalle qualità mostrate da Cioffi in questi giorni, lo ritiene un attaccante dalle grosse potenzialità sul quale fare pieno affidamento. Nella prima stagione da professionista trascorsa a Pontedera l’attaccante campano si è messo in luce non solo grazie alle 6 reti all’attivo, accompagnate da un assist, ma anche per le doti tecniche e atletiche messe in mostra. Il prossimo campionato in maglia biancorossa è molto importante per Cioffi che ha i mezzi per affermarsi definitivamente.



Il mercato



Sul fronte mercato resta sempre da colmare la lacuna dell’esterno destro, Micciola è in attesa di piazzare il colpo nell’ultima parte del mercato quando le pretese dovrebbero scendere. Al riguardo va registrata la cessione in prestito dal Napoli al Perugia di Francesco Mezzoni, il ritorno del quale ad Ancona non è mai stata una concreta possibilità. Brusca frenata per quanto riguarda la trattativa per l’esterno destro ghanese del Potenza Bright Giamfy (96). Lo scambio con Agostino Camigliano ( 94) si è arenato di fronte al diniego di quest’ultimo. Camigliano, arrivato ad Ancona nella sessione di mercato di gennaio scorso, ha un contratto con l’Ancona sino a giugno 2025 e non ha intenzione di trasferirsi altrove. Insomma per Micciola il lavoro non è certo finito a Ferragosto.