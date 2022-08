L'Ancona si presenta: al Porto Antico un giovedì sera tutto biancorosso

ANCONA - Per l'Ancona di mister Colavitto, alla prima stagione completa iniziata sotto l'ala protettiva del malese Toni Tiong, la serata di giovedì (dalle ore 21) al Porto Antico, è quella della presentazione ufficiale ai tifosi, che dovrebbero accorrere in buon numero, visto l'entusiasmo che si sta sviluppando in città dopo ua campagna acquisti scoppiettante, che ha rivoluzionato la squadra che pure tanto bene aveva fatto nella scorsa stagione. L'ed Roberta Nocelli il dg Ripa e mister Colavitto presdenteranno i nuovi giocatori che compongono la rosa e per l'occasione dci saranno anche alcune sorprese e verranno presentate anche le nuove maglie da gioco per il prossimo campionato di Serie C, che comincerà il 4 settembre. Presente nella suggestiva cornice del porto anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che quindi terrà a battesimo la nuova Ancona.