L'Ancona Matelica andrà a Viterbo per cercare il riscatto dopo due ko

ANCONA Prove generali effettuate, sotto gli occhi del direttore sportivo Francesco Micciola, per Gianluca Colavitto in vista di Viterbese-Ancona Matelica in programma sabato alle 14.30 allo Stadio Rocchi. Nell’allenamento al Paolinelli il tecnico ha provato l’undici titolare che andrà a far visita alla formazione laziale con il chiaro intento di riscattare le due sconfitte consecutive maturate in pochi giorni contro Reggiana e Fermana.

La novità più importante riguarda il rientro dal primo minuto, dopo tre panchine consecutive, di capitan Papa in cabina di regia che prenderà il posto dello squalificato Gasperi. Altri due saranno i cambi rispetto a sabato scorso e cioè la presenza in difesa, sull’out di sinistra, di Di Renzo al posto di Maurizii e il turn over in avanti con Faggioli che rileverà Sereni che partirà inizialmente dalla panchina per poi subentrare. In classifica l'Ancona Matelica è attualmente quarta con 19 punti, la Viterbese è ventesima ed ultima, con 6 punti, ma nella campagna acquisti estiva si era mossa in maniera importante, allestendo una squadra molto ambiziosa, che finora non ha tenuto fede alle aspettative.

