Al Del Conero record di pubblico per il derby tra Ancona Matelica e Vis Pesaro

ANCONA - Ci sarà pubblico record, per lo meno degli ultimi due anni, allo stadio Del Conero domenica alle 17.30 per la sfida di campionato tra l'Ancona Matelica e la Vis Pesaro. Entrambe le squadre dai colori biancorossi stano infatti portando avanti un campionato oltre le più rosee previsioni. Sia i dorici che i vissini sono in zona playoff e si sono fatti apprezzare, praticamente dall'inizio del campionato, per un tipo di gioco picevole e ben definito, anche se l'Ancona Matelica ha avuto un lungo periodo di blackout che l'ha ricacciata indietro quando era arrivata ad occupare addirittura il secondo posto della classifica.

Al Del Conero, a parte i circa 250 tifosi che saranno al seguito della Vis, gli appassionati locali dovrebbero superare tranquillamente quota 3.000, per un totale di spettatori che potrebbe avvicinarsi ai 4.000, complice anche il ribassamento dei prezzi voluto dalla dirigenza di casa. Prima della partita sarà ricordato Paolo Giampaoli, recentemente scomparso, giocatore alla fine degli anni '50, e poi a lungo sponsor e sostenitore esterno della squadra del capoluogo.

