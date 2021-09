L'Ancona Matelica indenne a Grosseto, l'anticipo finisce 0-0

GROSSETO - Primo punto esterno in campionato per l'Ancona Matelica di mister Colavitto, che dopo la sfortunata sconfitta nell'esordio di Pescara, ha centrato la spartizione della posta a Grosseto, costringendo i maremmani allo 0-0, risulato ormai poco comune, ancora di più per le squadre di Colavitto. La partita è scorsa via tranquilla senza particolari emozioni, nel complesso l'Ancona Matelica ha meritato il pareggio in questo unico anticipo della terza giornata del campionato di Serie c girone B. Domenica si disputaeranno tutte le altre partite.

