Ancona-Matelica, primo incontro tra mister Colavitto e il ds Micciola

ANCONA - Primo incontro di carattere operativo tra i due principali registi della neonata Ancona-Matelica, che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Si sono infatti ritrovati mister Gianluca Colavitto e il ds Francesco Micciola, artefici del miracolo del Matelica, che proveranno a replicare ad Ancona con la spinta del pubblico e della città dorica. Ovviamente niente è trapelato dall'incontro tra i due, che hanno elaborato una prima strategia per rafforzare la squadra. Di sicuro il primo argomento trattato è stato quello della possibile conferma dei giocatori della scorsa stagione. L'attacco ha già perso Volpicelli, ed ora si proverà a trattenere Leonetti e Moretti, più semplice la situazione in difesa, dove molti nig potrebbero rimanere. Poi, in base alle conferme si provvederà a rinforzare la squadra, anche qui contando sull'appeal che Ancona potra mettere in campo in più, rispetto a Matelica.

