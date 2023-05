L'Ancona ai saluti, ma vuole ripartire da Micciola e Donadel

Tutti presenti alla festa di fine stagione dell’Ancona. E due certezze quasi assolute: la conferma di Francesco Micciola nel ruolo di direttore sportivo dell’Ancona anche per la prossima stagione e l’intenzione della società di affidare ancora la squadra a Marco Donadel. La società ha voluto anche quest’anno celebrare la conclusione dell’annata con una riunione conviviale alla quale ieri sera, presso il ristorante “Colle del Sole” alle propaggini di Monte San Vicino, hanno partecipato tutti insieme i calciatori, Marco Donadel con il suo staff, la dirigenza, gli sponsor. Presenti naturalmente i due amministratori delegati Roberto Ripa e Roberta Nocelli, il presidente onorario Mauro Canil e sia pure a distanza il presidente Tony Tiong. Il magnate malese dopo la partita di ritorno a Lecco, prima di ripartire per il lontano Oriente, Tony Tiong ha voluto acquistare uno yacht di 35 metri presso la CRN del gruppo Ferretti, ad Ancona. A fare gli onori di casa Roberta Nocelli e Roberto Ripa che hanno aperto la serata. Ma la notizia è che la settimana prossima Francesco Micciola incontrerà Marco Donadel per discutere il rinnovo del contratto che lega il tecnico ex viola all’Ancona e che scade al 30 giugno prossimo.

L’incontro con Ripa

«Ci incontreremo con Ripa – ha confermato Micciola – per confrontarci e capire se le nostre idee collimano. L’intenzione della società è di proseguire con Donadel ma naturalmente è necessario parlare e verificare se ci sono le condizioni per arrivare al rinnovo del contratto. Credo di poter essere abbastanza ottimista, ma dobbiamo prima sederci e discutere di ogni aspetto». Ad aprire la serata le parole di Roberta Nocelli: «Questo che va in archivio è il primo anno come US Ancona, come abbiamo voluto insieme ai nostri tifosi nel rispetto di quel “Noi e Voi” che resta importantissimo e al centro dei nostri pensieri.

«Regaleremo emozioni»

Ringrazio la proprietà che ci permette di lavorare a questo progetto, per il passato e per il futuro, così come il mio ringraziamento va ai nostri sponsor. Grazie a Tony Tiong, a Tonino Postacchini che è sempre accanto al nostro presidente».

A seguire il microfono è passato nelle mani di Roberto Ripa che ha puntato sul lato emozionale: «Abbiamo cercato di regalare emozioni ad una piazza importante come Ancona e vogliamo continuare a farlo. Vedere la squadra lottare sino all’ultimo pallone a Lecco è stato bello ed importante. Il presidente Tiong a fine partita è voluto scendere negli spogliatoi e ha reso merito ai giocatori». Anche da Ripa i ringraziamenti per tutti i protagonisti della stagione biancorossa, con menzione speciale per il direttore sportivo Francesco Micciola. Una citazione non casuale che suona come una conferma per il diesse biancorosso che sarà al comando delle operazioni di mercato anche per la prossima stagione. Lo stesso Tony Tiong avrebbe già avallato la conferma di Francesco Micciola, accanto a Roberto Ripa che ne ha sottolineato i meriti: «Voglio ringraziare in primis il nostro direttore sportivo Francesco Micciola. Lui ha portato ad Ancona prima che dei bravi calciatori delle persone serie. Lo ringrazio per le scelte che ha fatto, lui ha lavorato bene e ha sofferto in ogni partita». Quindi nei prossimi giorni sarà varato il progetto tecnico sportivo per il campionato 2023-2024. Micciola incontrerà Donadel verso la metà della prossima settimana, sempre più probabile che l’intesa sia trovata in tempi rapidi. A quel punto, sulla base del budget che la proprietà metterà a disposizione dell’area tecnica e sulle esigenze dell’allenatore, Micciola comincerà a muoversi sul mercato. Ci sono in organico ben diciassette calciatori che sono legati contrattualmente all’Ancona anche per la prossima stagione.