Squalificati e indisponibili, ma l'Ascoli cerca i primi punti del 2022 a Terni

ASCOLI - Si riparte, Ternana e Ascoli aprono questa sera la diciannovesima giornata di campionato e ultima del girone di andata, gara che si sarebbe dovuta disputare a dicembre. Si gioca al Liberati di Terni alle ore 20,30. Il tecnico bianconero Andrea Sottil ha faticato non poco per stilare la lista dei venti convocati, tra squalificati, Federico Dionisi, Eric Botteghin, Mirco Eramo e Nicola Falasco, e chi è rimasto a casa per Covid e infortuni. Sono invece rimasti a casa: Marcel Buchel, Alessandro Salvi, Abdelhamid Sabiri, Gianfilippo Felicioli, Diego Fabbrini.

18:26

