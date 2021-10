L'Ascoli imbattuta in trasferta affronta il Frosinone senza Saric ma con Buchel

ASCOLI - Questo pomeriggio alle 16,30 allo stadio Stirpe l'Ascoli di Sottil affronta in trasferta il Frosinone di Grosso. Finora, lontano dalle mura amiche, i bianconeri non hanno mai perso e assieme al Brescia è la squadra che ha totalizzato più punti in trasferta. Sottil recupera Buchel ma dovrà fare a meno di Saric. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Frosinone - Ravaglia, Zampano, Sziminski, Gatti, Cotali, Boloca, Ricci, Lulic, Canotto, Novakovich, Garritano. All. Grosso

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Caligara, Buchel, Collocolo, Fabbrini, Dionisi, Bidaoui. All. Sottil

Arbitra l'incontro Maggioni.

SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA