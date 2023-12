ASCOLI - L’Ascoli continua a perdere i pezzi dello scacchiere e proprio alla vigilia di un match molto importante per la classifica. Dopo Ilije Nestorovski, Fabrizio Caligara, Marcello Falzerano ecco che finisce ai box anche Giuseppe Bellusci. «Bellusci sta bene ha recuperato a Venezia ci sarà» aveva dichiarato il tecnico tolentinate giovedì scorso nel corso della conferenza stampa. Ma nonostante il suo ottimismo il difensore è stato costretto a rinunciare alla trasferta a causa di un riacutizzarsi dei fastidi muscolari.

Le scelte

Il tecnico è così costretto a fare delle scelte e probabilmente a rivedere l’assetto tattico. Castori dovrà scegliere tra due ipotesi: proseguire con il 3-5-2 inserendo al posto di Bellusci il giovane Emiliano Rossi. Oppure cambiare l’impostazione difensiva e optare per il 4-4-2 con Brian Bayeye o Cloud Adjapong a destra, Eric Botteghin, Danilo Quaranta centrali e Nicola Falasco a sinistra. Il centrocampo tornerebbe a quattro con Francesco Di Tacchio e Eddy Gnahoré centrali, davanti non cambierebbe nulla perché non ci sono alternative, si partirà con Pablo Rodriguez e Pedro Mendes.

I fattori

Al di là delle motivazioni o delle speranze, ci sono dei fattori che stanno creando non pochi problemi alla squadra. Il riferimento è ai tanti infortuni. Gia la rosa è ristretta, i giocatori competitivi sono pochi, frutto di un mercato sbagliato, in più si aggiungono infortuni che si sono verificati tutti nel corso degli allenamenti e che hanno colpito i titolari. Vedremo quale sarà la soluzione scelta da Castori, un tecnico che non disdegna di fare esordire i giovani. Per la sfida del Penzo oltre a Rossi ha convocato, come da noi ipotizzato, il giovane centrocampista della squadra Primavera Maiga Silvestri. Tanti infortuni alla vigilia di un match che riveste una grande importanza per la classifica e per il morale. Oltre al fatto che si gioca sul campo della capolista. Il Venezia in questo momento è il peggior avversario da affrontare, si tratta di una squadra in grande salute oltre ad essere composta da giocatori molto forti. L’Ascoli opporrà le sue armi, grinta, determinazione e aggressività, con la speranza che possano bastare, anche perché non può fare altro, ma se capiterà l’ occasione per fare gol deve essere sfruttata da chiunque tra i bianconeri. La classica piange, l’avversario è primo in classifica e la squadra è decimata da infortuni. A tutto ciò si aggiunge il fatto che si gioca in trasferta dove non ci sarà l’appoggio in maniera massiccia dei tifosi bianconeri. Una tifoseria che per quello che sta dando da sempre alla squadra meriterebbe molto di più rispetto ad una classifica che vede l’Ascoli al quintultimo posto e in piena lotta playout. Ma i problemi sono figli di un calciomercato sbagliato dove a pagare è stato William Viali. Adesso serve fare di necessità virtù e conquistare più punti possibili. Poi toccherà al direttore sportivo Marco Giannitti sistemare la rosa con innesti di categoria che possano aiutare la squadra a raggiungere la salvezza e che siano conformi con le idee di calcio di Castori.