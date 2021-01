L'Ascoli ufficializza Stoian e prova a chiudere per Cacciatore

ASCOLI - Due giocatori con oltre 260 presenze complessive in serie a, si alza decisamente di livello il mercato dell'Ascoli che ha chiuso la trattativa per il romeno Adrian Stoian, attaccante e potrebbe farlo per il difensore Fabizio Cacciatore, che però è reduce da problemi fisici ed è stato sottoposto a visite mediche molto approfondite, di cui si attende di consocere l'esito. Stoian ha 29 anni e ha giocato 94 partite in Serie A ed ha sviluppato quasi completamente la sua carriera in Italia. E' tornato in Romania in agosto, al Viitorul Constanta, ma non si è trovato bene ed ora è all'Ascoli. Cacciatore invece ho giocato 176 partite in A ma è un po' più stagionato, avendo 34 anni. Ultimamente è stato liberato dal Cagliari ed ora spera di avccasarsi in Serie B.

