L'Ascoli si è ritrovato con Sottil, ma il mercato continua ancora

ASCOLI - L'Ascoli Calcio si è radunato, all'Hotel La Corte del Sole e nei prossimi giorni, esaurite le visite mediche e le formalità di rito, la squadra bianconera comincerà gli allenamenti in vista del prossimo campionato di Serie B, che comincerà tra poco più di un mese. La rosa a disposizione del confermatissimo mister della recente salvezza, è numerosa come non era mai stata negli ultimi raduni, ma ovviamente nelle prossime settimane ci saranno dei profondi cambiamenti negli uomini a disposizione. Rispetto ai ragazzi attualmente con Sottil alcuni infati verranno ceduti, mentre altri verranno ingaggiati dal ds Lupo, ecco comunque la rosa attualmente a disposizione del mister.

PORTIERI Nicola Leali (’93) confermato, Enrico Guarna (’85) dalla Reggina, Luca Bolletta (’04) confermato

DIFENSORI: Anastasios Avlonitis (’90) confermato, Tommaso D’Orazio (’90) dal Bari, Amine Ghazoini (’01) confermato, Emanuele Maurizii (’01) dal Matelica, Danilo Quaranta (’97) confermato, Manuel Ricciardi (’00) dal Legnago, Daniele Sarzi Puttini (’96) dal Bari, Francesco Semeraro (’01) dalla Cavese, Lukas Spendlhofer (’93) dal Bnei Sakhnin

CENTROCAMPISTI: Marcel Buchel (’91) confermato, Manuele Castorani (’99) dalla Virtus Francavilla, Christos Donis (’94) dal VVV-Venlo, Mirko Eramo (’89) confermato, Andrea Franzolini (’03) confermato, Dean Lico (’00) confermato, Daniele Olivieri (’01) confermato, Abdelhamid Sabiri (’96) confermato, Dario Saric (’97) confermato

ATTACCANTI: Soufiane Bidaoui (’90) confermato, Mattia D’Agostino (’00) confermato, Federico Dionisi (’87) confermato, Francesco Intinacelli (’01) confermato, Danilo Giacinto Ventola (’00) dal Turris

