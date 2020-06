In Serie B ripartono forte Pescara e Cittadella, Ascoli-Perugia è il posticipo

ASCOLI - Sono state disputate nel tardo pomeriggio la maggior parte delle partite della ventottesima giornata del campionato di serie B, la prima dopo la lunga sosta dovuta alle misure di emergenza anticovid. Dodici squadre sono scese in campo alle ore 18, alle 20,30 è in programma Pordenone-Venezia, mentre l'Ascoli giocherà, al Del Duca contro il Perugia domenica alle 20.30 uno dei due posticipi. Ecco i risultati di oggi: Cosenza-Entella 2-1, Crotone-Chievo 1-1, Livorno-Cittadella 0-2, Pescara-Juve Stabia 3-1 Salernitana-Pisa 1-1, Trapani-Frosinone 0-0.

Ecco la nuova classifica: Benevento 69, Crotone 50, Frosinone 48, Spezia 47, Cittadella 46, Pordenone 45, Salernitana 43, Chievo 42, Empoli 40, Entella 38, Pescara 38, Pisa 37, Perugia 36, Juve Stabia 36, Cremonese 33,

Ascoli 32, Venezia 32, Cosenza 27, Trapani 25. Livorno 18.

L'Ascoli domani dovrà dunque sfidare il perugia dell'ex Serse Cosmi con l'obiettivo di vincere per uscire dalla zona playoff in cui è precipitato dopo la sconfitta interna con la Cremonese nel posticipo di mercoledì scorso della partita a suo tempo rinviata a febbraio.



