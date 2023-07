La concorrenza si fa sentire: l'under Zuccon si allontana, l'Ascoli vira su Kaja?

ASCOLI - Si allontana l’under più ambito tra i giovani. Stiamo parlando di Federico Zuccon. Il direttore sportivo Marco Valentini aveva come obbiettivo di portare in bianconero il forte centrocampista che nella passata stagione ha indossato la casacca del Lecco, ma è di proprietà dell’Atalanta. Neppure i buoni rapporti tra il club della Dea e il ds Valentini sembrano portare, almeno per il momento i frutti sperati, ma mai dire mai.

Le richieste

Zuccon ha diverse richieste è al centro del mercato dell’ Atalanta per quanto riguarda la sezione giovani. A questo punto se dovesse saltare il centrocampista ex Lecco il ds bianconero punterà tutto su Erdis Kaja, altro giocatori di qualità tecniche non indifferenti. Ma anche in questo caso la strada, se prima appariva meno difficoltosa, negli ultimi giorni si è fatta più impervia. In alternativa c’è sempre Michele D’Ausilio del Cerignola, il fatto che non sia più un Under complica un po’ la situazione, ma si tratta comunque di un giovane (compirà 24 anni tra un paio di mesi) ed ha mostrato, nel corso del campionato, di avere ottime qualità tecniche soprattutto in fase offensiva.

Il raduno

Il ds bianconero ha dichiarato che per il giorno del raduno ovvero giovedì 13 luglio il tecnico William Viali avrà, oltre ai giocatori già esistenti in rosa, anche 4-5 nuovi acquisti compreso il portiere. Riuscirà Valentini nell’intento? Probabilmente si, ma se non dovesse riuscirci in organico al momento ci sono ancora i centrocampisti della passata stagione con un Eddy Gnahoré in più, anche se dovrà essere valutato dal tecnico e dallo staff medico. Il ds comunque si sta muovendo su più fronti. Nelle ultime ore è circolato anche il nome del centrocampista del Foggia Marco Frigerio, classe 2001. Ma anche in questo caso ci sono diversi club che lo vogliono compreso il Sudtirol. Tornando alle cessioni, nulla si muove di concreto per quanto riguarda Collocolo, si affievolisce l’interesse del Cagliari, rimane stabile quello della Salernitana che chiederà all’Ascoli di dare anche una contropartita tecnica tra i giocatori in esubero in cambio del giocatore, ma non sarà fattibile visto che l’Ascoli dalla cessione di Collocolo punta a monetizzare. In uscita c’è anche Mirco Eramo contrattualizzato con il club bianconero per un altro anno, ma dovrebbe andare via perché rientra nel piano di ringiovanimento di cui ha parlato il ds nel corso della conferenza stampa di presentazione di Viali. «Il nostro obiettivo è ringiovanire gradualmente la rosa». Intanto il portiere Enrico Guarna molto probabilmente non rinnoverà il contratto.

Viali nei prossimi giorni darà la lista dei convocati per il ritiro che si ritroveranno giovedì 13 luglio alla Corte del Sole e si alleneranno al Picchio Village, di seguito partiranno per Cascia.

Le altre

Tutti i giocatori dovrebbero essere convocati. Il tecnico ha già detto che ci saranno anche dei ragazzi della squadra Primavera, tra questi Alessio Re e Filippo Palazzino che comunque potrebbero essere ceduti in prestito in Serie C. Come abbiamo riportato anche ieri, il portiere della Primavera sta per accasarsi, sempre in prestito a L’Aquila.

Iniziano intanto a radunarsi le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. Ieri è stata la volta della neo promossa FeralpiSalò che ha scelto la zona delle Dolomiti per svolgere la preparazione. Per i leoni del Garda del presidente Giuseppe Pasini e dal ds ascolano Andrea Ferretti allenati da Stefano Vecchi si tratta della prima esperienza nel campionato cadetto. Il club Gardesiano è il più giovane della categoria visto che è stato fondato 14 anni fa. Nel corso della stagione i più giovani si confronteranno quindi con i più antichi ovvero l’Ascoli, club nato nel 1898. Se per la FeralpiSalò si tratta della prima volta in Serie B, il Lecco ha riconquistato la categoria dopo 50 anni. La categoria non è una novità invece per la Reggiana che è tirnata in Cadetteria dopo qualche anno. Senza dimenticare il Catanzaro allenato dall’ex tecnico del Picchio Vincenzo Vivarini che con i calabresi nella passata stagione con la sua squadra ha battuto tutti i record e portato il Catanzaro a vincere il campionato con diverse giornate di anticipo.