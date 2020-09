Arriva anche Lovric, nasce un Ascoli giovane e straniero

ASCOLI - Con l'ufficializzazione dell'arrivo del centrocampista austriaco Sandi Lovric, 23 anni e l'ultimo campionato giocato in Svizzera, con il Lugano, l'ascoli ha accentuato la sua caratteristica di essere squadra completamente nuova, molto giovane e composta in larga parte da giocatori stranieri. Tutto questo a sei giorni dall'inizio del campionato, che vedrà i bianconeri di scena sul campo del Brescia. Alla rosa di mister Bertotto mancano almeno altri due attaccanti e un difensore, giocatori che dovranno per forza arrivare nei prossimi giorni e che in ogni caso difficilmente saranno disponibili sabato a Brescia. La squadra sta dando comunque segnali di crescita, a giudicare dal 4-1 con cui ha liquidato il Matelica nell'amichevole di sabato scorso. In settimana l'Ascoli svolgerà la settimana standard di avvicinamento a una partita di campionato, non si sa ancora se la partenza per Brescia sarà fissata per giovedì o per venerdì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA