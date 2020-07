L'Ascoli in campo alle 21 con la Salernitana, una sfida delicata

ASCOLI - Scende in campo alle ore 21 allo Stadio Del Duca, ma sempre rigorosamente a porte chiuse, l'Adcoli di Davide Dionigi, impegnato nella delicatissima sfida contro una Salernitana in odore di playoff. i bianconeri sono sempre in zona playout, ma sono reduci dalla brillante vittoria esterna di Cosenza, che ha rialzato il morale e l'autostima della squadra. In forse fino all'ultimo l'attaccante Scamacca e il difensore Brosco, i bianconeri hanno anche due giocatori squalificati, la Salernitana di Ventura ben cinque. La partita sarà diretta dall'arbitro Dionisi di L'Aquila



