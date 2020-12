L'Ascoli verso Cremona senza Kragl, e intanto è divorzio con Bifulco

ASCOLI - L'unica indiretta risposta da parte della società al comunicato di protesta dei tifosi dell'Ascoli, che avevano chiesto una maggiore chiarezza in società e una squadra più forte e più compatta, è stata il benservito al direttore sportivo Giuseppe Bifulco, che comunque era stato già da tempo emarginato e non aveva partecipato alle ultime decisioni societaria. La risposta vera alle richieste dei tifosi, forse, avranno l'occasione di darla proprio mister Delio Rossi e i suoi ragazzi, sabato pomeriggio a Cremona, in un altro scontro diretto per la bassa classifica, che vedrà i bianconeri sul campo (inizio ore 14) si una suadra che sembra in ascesa, dopo un avvio decisamente disastroso. L'Ascoli dovrebbe andare a Cremona senza il solo Kragl, che ha ancora mal di schiena, mentre Sabiri farà parte della comitiva, ma non è detto che giochi dall'inizio. Per il resto Rossi avrà la possibilità di scegliere la squadra migliore e dopo oltre una settimana passata sul campo a studiare la rosa è possibile che il mister cominci a sviluppare qualche sua idea.

