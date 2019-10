Per l'Ascoli sfida al Bentegodi contro un Chievo ambizioso per risorgere dopo due ko

Ultimo aggiornamento: 18:43

ASCOLI - Sabato di attesa per l'che scende in campo di domenica alle ore 15, allo stadio Bentegodi di Verona, per affrontare l'ambizioso Chievo. I bianconeri di Zanetti, autori di un avvio di campionato superlativo, sono invece reduci da due inopinate sconfitte, l'ultima delle quali in casa, e vogliono assolutamente riprendere una marcia convincente. L'avversaria di turno però, pur essendo priva di alcuni giocatori importanti, non sarà certamente disposta a concedere nulla ai bianconeri.L'ascoli, oltre che ripartire dopo due sconfitte, deve anche dimostrare di non aver subito contraccolpi dopo l'episodio di metà settimana, che ha visto l'esclusione didall'elenco dei convocati per la partita di Verona. La società è intervenuta prontamente, sanzionando un comportamento inadeguato del giocatore, ora il gruppo di Zanetti deve dimostrare di essere unito e compatto, indipendentemente da incidenti di percorso che possono accadere in qualsiasi gruppo.Per quanto riguarda la squadra da schierare, probabile una coppia d'attacco formata da Ninkovic e Scamacca, con Chajia in panchina e un centrocampista in più. In porta giocherà ancora Leali