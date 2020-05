Ipotesi suggestiva per l'Ascoli: la prossima serie B a 40 squadre

ASCOLI - Desta interesse, in questo periodo di stop agonistico, l'ipotesi che ha cominciato a circolare su alcuni siti web, per allestire la prossima stagione con una serie B a 40 squadre (due gironi da 20) e una serie C a 60 (con tre gironi da 20). L'idea sembra a prima vista molto fantasiosa, ma in effetti potrebbe risolvere alcuni problemi, in quanto la seire C non sarebbe più considerata professionistica, come da tempo richiesto da molti addetti ai lavori, mentre le squadre di C che volessero e avessero le possibilità di proclamarsi davvero professionistiche potrebbero appunto essere ammesse ad una serie B allargata. Questa formulazione permetterebbe anche di assecondare le ambizioni di promozione delle squadre che hanno chiuso questa stagione disgraziata ai primi posti dei campionati di serie C e serie D, che potrebbero essere ammesse senza troppi traumi ad una serie B allargata e ad una serie C meno esigente, in quanto a risorse economiche. Vedremo nei prossimi giorni se l'idea piacerà e se si passerà ad una fase progettuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA