La Samb conferma Conson: «Credo nel progetto per presidente Renzi»

SAN BENEDETTO - Diego Conson vestirà la maglia della Samb anche nella prossima stagione. L'ufficializzazione della riconferma dell'esperto difensore campano è arrivata stamattina da parte del club rossoblu. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura - afferma Conson -. Non ho mai avuto dubbi sulla continuità del progetto del presidente Renzi e dobbiamo sin da subito far comprendere ai ragazzi che arriveranno cosa vuol dire giocare a San Benedetto. Sono molto carico e non voglio sbilanciarmi con proclami o altro. I risultati si raggiungono passo dopo passo e con il duro lavoro".