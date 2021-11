I tifosi della Samb si arrabbiano e se la prendono con lo stadio

SAN BENEDETTO La forte arrabbiatura per la sconfitta subita dalla squadra di Antonioli rischia di far nascere un caso diplomatico. Infatti le proteste molto vibranti di alcuni tifosi della Samb al termine della partita con il Matese sono sfociate in atti di vandalismo all’interno dello stadio . Qualcuno di loro ha sradicato alcuni seggiolini del settore ospiti e almeno tre sono stati gettati in campo. Qualche tifoso del Matese ha protestato per il comportamento dei tifosi rossoblù, che a loro volta si sono ulteriormente inalberati. Sono stati vissuti momenti di nervosismo con i carabinieri che sono riusciti a stento a sedare gli animi. Da Piedimonte Matese si è puntato il dito nei confronti dei tifosi della Samb chiedendo anche delle pubbliche scuse da parte del sindaco. Ancora nessuna reazione ufficiale nè da parte della Samb, nè da parte dell’Amministrazione Comunale.

