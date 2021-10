La Samb ha deciso: sarà il lettone Svarups l'attaccante di peso

SAN BENEDETTO Accordo economico raggiunto tra la Samb e l'attaccante lettone, Kaspars Svarups, ora manca solo il transfer, che deve arrivare dalla sua federazione. Ieri il club rossoblù ha spedito alla federazione lettone, le documentazioni ed il relativo contratto di lavoro. La Samb attende il transfer per la prossima settimana e quindi per domenica prossima con il Nereto Svarups non potrà essere a disposizione. L'attaccante lettone si è svincolato dal Tb Tveroyri, squadra militante nel campionato delle Isole Faroer, dove ha collezionato tre presenze e un gol. Nei giorni in cui si è allenato con la Samb, il centravanti lettone, che è ben strutturato fisicamente, ha convinto il tecnico Massimo Donati e quindi sarà a disposizione dalla gara casalinga con il Fano del 24 ottobre. Non è ancora arrivato il transfer dalla federazione croata per il trentenne difensore centrale Ivan Zgrablic. Lo si attendeva per ieri, ma è possibile che slitti ad oggi in modo che potrà essere utilizzato domenica. Dall'Austria potrebbe arrivare invece il portiere over che il ds Matteo Sabbadini sta cercando. Il ds è alla ricerca anche di un esterno offensivo. Nel suo taccuino ci sarebbero tre nomi, di nazionalità italiana. Intanto la compagine rossoblù è proiettata con la mente all'importante match di domenica prossima, con inizio alle ore 15, che si giocherà a Nereto. La Samb vuole conquistare i primi punti stagionali. Anche il Nereto ha evidenziato problemi in questa prima fase della stagione visto che ha un solo punto in classifica, ma ha cambiato allenatore, ed ora sulla panchina c'è Leonardo Bitetto. Nella Samb è ancora in dubbio la presenza dell'attaccante Carmine De Sena, nella seduta di oggi se ne dovrebbe sapere di più. Torna a disposizione Lulli, mentre non sono impiegabili Amoruso ed Angiulli. Intanto da ieri è possibile acquistare, per i tifosi della Samb, i biglietti per la partita di domenica a Nereto. I tagliandi disponibili per il settore ospiti sono 316 e ciascuno costa 10 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA