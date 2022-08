La Samb lancia gli abbonamenti, per 300 "special" c'è anche la maglia del centenario

SAN BENEDETTO - È partita la campagna abbonamenti della Samb e si è già registrato un buon riscontro. È piaciuta particolarmente l'iniziativa relativa all'abbonamento Special, un abbonamento che, oltre a garantire tutte le 17 partite casalinghe della Samb, permetterà di ricevere la maglia rossoblù del Centenario. Dei 300 abbonamenti Special messi a disposizione, già diversi sono stati sottoscritti dai tifosi.

Una volta acquistato nei punti vendita autorizzati Vivaticket e sul sito vivaticket.com, verrà inviato via mail un coupon del valore di 70 euro che consentirà di scegliere la taglia della maglia e di ritirarla alla tabaccheria L'Isola del Tesoro in zona Ragnola a San Benedetto. Questi i prezzi per l'abbonamento Special: 340 euro per la tribuna centrale (220 euro over 65, donne ed under 18), 220 euro per la tribuna est mare (160 euro i ridotti) e 160 euro per la curva nord (130 euro i ridotti). L'abbonamento Classic costa 300 euro per la tribuna centrale (180 euro per over 65,donne ed under 18), 180 per la tribuna est mare (120 euro i ridotti) e 120 euro per la la curva nord (90 i ridotti). La campagna abbonamenti è tornata dopo tre anni di assenza, l'ultima era stata allestita nell'estate del 2019, e in quella circostanza, con la Samb in Serie C, furono sottoscritte circa 1.900 tessere.