Accolto il ricorso di Renzi, per la Samb la Serie D ora è più vicina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Il Tar del Lazio ha finalmente accolto uno dei ricorsi proposti dalle varie figure che durante l'estate Samb targata Roberto Renzi, patrocinata dall'avvocato Di Cintio, che ora avrà poche ore di tempo, sembra 48, per assecondare i desiderata della Figc (400mila euro cash, più una serie di documenti) dopodichè potrà essere ammessa al prossimo camponato di Serie D. Se Renzi non riuscirà nell'impresa al suo posto potrebbe provare la famosa cordata locale "salvavita" che si è costituita già da qualche settimana. il campionato dovrebbe cominciare il 19 settembre, ma per la Samb potrebbe esserci uno slittamento di due settimane, per consentire alla neonata società di allestire una squadra ed efettuare una sorta di preparazione, quindi i rossoblù potrebbero verosimilmente esordire in campionato il 3 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA