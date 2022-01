In Germania sono sicuri: Mbappé al Real Madrid dalla prossima stagione. Guadagnerà 50 milioni all'anno

Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, il Real Madrid avrebbe raggiunto l'intesa totale con Kylian Mbappé per un suo trasferimento a costo zero nella capitale spagnola a partire dal prossimo giugno. Il calciatore, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, avrebbe declinato definitivamente ogni proposta di rinnovo del club transalpino accordandosi con la dirigenza delle Merengues per un ingaggio record da 50 milioni di euro a stagione. Per lo stesso quotidiano non verranno però fatti passi ufficiali nella trattativa fino alla sfida di Champions League che vedrà le due squadre sfidarsi nell'ottavo di finale della competizione.

